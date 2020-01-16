Американские военные возобновили совместные операции с Ираком, - NYT

16 января, 2020, 12:28

В среду, 15 января, американские и иракские военные восстановили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух военных чиновников США.

По словам одного из источников, военные хотели продолжить операции против "ИГ" как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победу после того, как совместные военные действия США и Ирака были прекращены.

Сообщается, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока не в таком объеме, как раньше. Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это - вопрос ближайшего времени.

Источники сообщили о восстановлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было объявлено официально.

Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило восстановления операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах.

Также отсутствует информация о том, поддержали эту идею в официальном Багдаде.