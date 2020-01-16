Американские военные возобновили совместные операции с Ираком, - NYT
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух военных чиновников США.
По словам одного из источников, военные хотели продолжить операции против "ИГ" как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победу после того, как совместные военные действия США и Ирака были прекращены.
Сообщается, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока не в таком объеме, как раньше. Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это - вопрос ближайшего времени.
Источники сообщили о восстановлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было объявлено официально.
Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило восстановления операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах.
Также отсутствует информация о том, поддержали эту идею в официальном Багдаде.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал , что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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