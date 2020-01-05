Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны

5 января, 2020, 17:28

Парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны

Об этом со ссылкой на Alarabiya сообщает РБК-Украина .

Соответствующее решение было принято 5 января на внеочередной сессии парламента по инициативе исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск из Ирака.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - сказал Махди.

Он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани и командующего шиитским войском Ираке Абу Махди аль-Мохандеса "политическим". Также и.о. премьер Ирака отметил, что местные власти не выдавали США разрешение на проведение операции по ликвидации Сулеймани.