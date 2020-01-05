Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
Об этом со ссылкой на Alarabiya сообщает РБК-Украина .
Соответствующее решение было принято 5 января на внеочередной сессии парламента по инициативе исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск из Ирака.
"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - сказал Махди.
Он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани и командующего шиитским войском Ираке Абу Махди аль-Мохандеса "политическим". Также и.о. премьер Ирака отметил, что местные власти не выдавали США разрешение на проведение операции по ликвидации Сулеймани.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
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