Изнасилование несовершеннолетней: нардеп Иванисов не собирается сдавать депутатский мандат

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода .

"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - отмечает Иванисов.

При этом на вопрос, почему он называет это фейком, он ответил: "Потому. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".