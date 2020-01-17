Изнасилование несовершеннолетней: нардеп Иванисов не собирается сдавать депутатский мандат
17 января, 2020, 19:15
Внефракционный народный депутат Роман Иванисов не собирается сдавать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода .
"Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен сдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди (мы ждем специалистов). Я фейки не комментирую. Это все фейк", - отмечает Иванисов.
При этом на вопрос, почему он называет это фейком, он ответил: "Потому. Я говорю: приедут специалисты, которых я привлек, и вы все узнаете".
- Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена, поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора, уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисов.
- Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости.
- Экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал документ о том, что второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году помиловал Иванисова, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп-"слуга" Роман Иванисов должен добровольно сдать мандат из-за данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.
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