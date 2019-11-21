Изнасилование несовершеннолетней: Арахамия требует, чтобы "слуга" Иванисов сложил депутатский мандат

21 ноября, 2019, 21:50

Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп-"слуга" Роман Иванисов должен добровольно сложить мандат из-за данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Сейчас нет сомнений, что эта информация верна. Потому что она идет по нескольким СМИ. Если она верна, то будем настаивать, будем на него оказывать некое общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат ", - сказал Арахамия.

По словам председателя фракции "слуг" в Раде, документ о судимости Иванисов за изнасилование, обнародованный экс-заместителем главы президентской администрации времен Виктора Януковича Андреем Портновым, выглядит настоящими.

"Тот факт, что в 1996 году президент Украины Леонид Кучма уже через несколько месяцев после приговора помиловал Иванисов не повлияет на решение фракции об исключении его", - добавил Арахамия, отметив, что не может быть никаких дополнительных условий чтобы оставить Иванисова во фракции.