Изнасилование несовершеннолетней: Арахамия требует, чтобы "слуга" Иванисов сложил депутатский мандат
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Сейчас нет сомнений, что эта информация верна. Потому что она идет по нескольким СМИ. Если она верна, то будем настаивать, будем на него оказывать некое общественное давление. Законного механизма нет, чтобы он сложил мандат. Но мнение всех однопартийцев - он должен сдать мандат ", - сказал Арахамия.
По словам председателя фракции "слуг" в Раде, документ о судимости Иванисов за изнасилование, обнародованный экс-заместителем главы президентской администрации времен Виктора Януковича Андреем Портновым, выглядит настоящими.
"Тот факт, что в 1996 году президент Украины Леонид Кучма уже через несколько месяцев после приговора помиловал Иванисов не повлияет на решение фракции об исключении его", - добавил Арахамия, отметив, что не может быть никаких дополнительных условий чтобы оставить Иванисова во фракции.
- Напомним, екснардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора, уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисова.
- Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости.
- Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал документ о том, что второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году помиловал Иванисова, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.
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