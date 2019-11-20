Арахамия высказался за исключение из "Слуги народа" нардепа Иванисова из-за данных о судимости за изнасилование
20 ноября, 2019, 19:50
Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисова, данные о судимости которого за изнасилование несовершеннолетней обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук
Об этом Арахамия написал в Facebook.
"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.
Глава "Слуги народа" в Раде допустил возможность возобновления членства Иванисова и анонсировал брифинг по этому вопросу.
"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено. Завтра (21 ноября - ред.) в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - добавил Арахамия.
- Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора, уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.
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