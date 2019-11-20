Арахамия высказался за исключение из "Слуги народа" нардепа Иванисова из-за данных о судимости за изнасилование

20 ноября, 2019, 19:50

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисова, данные о судимости которого за изнасилование несовершеннолетней обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук

Об этом Арахамия написал в Facebook.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.

Глава "Слуги народа" в Раде допустил возможность возобновления членства Иванисова и анонсировал брифинг по этому вопросу.

"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено. Завтра (21 ноября - ред.) в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - добавил Арахамия.