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Espreso.tvОбществоАрахамия высказался за исключение из "Слуги народа" нардепа Иванисова из-за данных о судимости за изнасилование

Арахамия высказался за исключение из "Слуги народа" нардепа Иванисова из-за данных о судимости за изнасилование

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисова, данные о судимости которого за изнасилование несовершеннолетней обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук

Об этом Арахамия написал в Facebook.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.

Глава "Слуги народа" в Раде допустил возможность возобновления членства Иванисова и анонсировал брифинг по этому вопросу.

"В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено. Завтра (21 ноября - ред.) в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - добавил Арахамия.

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