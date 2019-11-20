Нардеп "слуга" Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней

20 ноября, 2019, 22:28

Народный депутат Роман Иванисов на время проверки может покинуть фракцию "Слуга народа" после сообщений о том, что он был судим за изнасилование

Об этом он заявил в Facebook.

По его словам, он сделал такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал Иванисов.

Он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и получил поддержку.

Иванисов убежден, что генерального прокурора Рябошапку "намеренно ввели в заблуждение".

"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - заявил он.

Народный депутат пообещал, что в ближайшее время станет известна фамилия заказчика.