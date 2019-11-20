Нардеп "слуга" Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней
Об этом он заявил в Facebook.
По его словам, он сделал такой шаг, чтобы не ставить под удар репутацию всей фракции.
"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал Иванисов.
Он уже обратился с этим предложением к главе фракции Давиду Арахамии и получил поддержку.
Иванисов убежден, что генерального прокурора Рябошапку "намеренно ввели в заблуждение".
"Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - заявил он.
Народный депутат пообещал, что в ближайшее время станет известна фамилия заказчика.
- Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисов, данные о судимости которого за изнасилование несовершеннолетней обнародовал экс-нардеп Игорь Мосийчук.
- Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование есовершеннолетней.
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