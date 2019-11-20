Рябошапка подтвердил, что нардеп "слуга" Иванисов отсидел за изнасилование

20 ноября, 2019, 17:26

Об этом Рябошапка заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Была проведена проверка. Не нами. Те факты, о которых мы говорили, подтвердились. Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование", - сказал Рябошапка.

Рябошапка отметил, что, поскольку судимость погашена, Иванисов пока считается несудимым.

Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.