 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРябошапка подтвердил, что нардеп "слуга" Иванисов отсидел за изнасилование

Рябошапка подтвердил, что нардеп "слуга" Иванисов отсидел за изнасилование


фото: freshnews
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование

Об этом Рябошапка заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Была проведена проверка. Не нами. Те факты, о которых мы говорили, подтвердились. Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование", - сказал Рябошапка.

Рябошапка отметил, что, поскольку судимость погашена, Иванисов пока считается несудимым.

Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать