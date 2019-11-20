Рябошапка подтвердил, что нардеп "слуга" Иванисов отсидел за изнасилование
20 ноября, 2019, 17:26
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование
Об этом Рябошапка заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Была проведена проверка. Не нами. Те факты, о которых мы говорили, подтвердились. Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование", - сказал Рябошапка.
Рябошапка отметил, что, поскольку судимость погашена, Иванисов пока считается несудимым.
Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
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