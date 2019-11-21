Нардеп-"слуга" Иванисов и изнасилование несовершеннолетней: в 1996 году Кучма помиловал будущего политика. ДОКУМЕНТ
Соответствующий документ обнародовал в Telegram экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.
"Иванисова Романа Валерьевича 1978 г. р., осужденного приговором Пологовского районного суда Запорожской области от 21 марта 1996 г. - неотбытую часть меры наказания заменить на условную с испытательным сроком на 2 года. Президент Украины Л. Кучма", - говорится в указе второго президента Украины.
Иванисов был обвинен в покушении на изнасилование по статьям 117 - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц и 118 УК Украины - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц. А потом помилован президентом Кучмой.
Напомним, что нардеп-"слуга" Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.
- Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена, поэтому сейчас он считается несудимым. Позже ГПУ опровергла слова генпрокурора, уточнив, что сейчас идет проверка этих данных.
- Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил о необходимости исключить из фракции и партии народного депутата Романа Иванисов.
- Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости.
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