Нардеп-"слуга" Иванисов и изнасилование несовершеннолетней: в 1996 году Кучма помиловал будущего политика. ДОКУМЕНТ

21 ноября, 2019, 20:28

Второй президент Украины Леонид Кучма в 1996 году помиловал будущего нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисова, осужденного за изнасилование несовершеннолетней

Соответствующий документ обнародовал в Telegram экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Иванисова Романа Валерьевича 1978 г. р., осужденного приговором Пологовского районного суда Запорожской области от 21 марта 1996 г. - неотбытую часть меры наказания заменить на условную с испытательным сроком на 2 года. Президент Украины Л. Кучма", - говорится в указе второго президента Украины.

Иванисов был обвинен в покушении на изнасилование по статьям 117 - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц и 118 УК Украины - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц. А потом помилован президентом Кучмой.

Напомним, что нардеп-"слуга" Иванисов заявил о выходе из фракции на время проверки данных о его судимости за изнасилование несовершеннолетней.