 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосийчук обнародовал документы о судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование несовершеннолетней

Мосийчук обнародовал документы о судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование несовершеннолетней

Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней

Документы Мосийчук выложил в своем Telegram-канале.

Согласно документам, Иванисова Романа Валерьевича 02.11.1978 г. р. задержали 14 сентября 1995 года в Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) тогдашнего Уголовного кодекса. Через неделю он прибыл в СИЗО, откуда по постановлению Куйбышевского суда Запорожской области через три дня его отпустили, однако уже 25 октября того же года повторно задержали по тем же статьям.

В документах говорится, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, однако по решению Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года приговор изменили на 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима, а отбывал приговор осужденный в Мариупольской колонии.

Сам Иванисов в Facebook назвал эти данные "заказухой" и "чернухой", заявив, что "заказ пришел с сервера, находящегося в Сан-Франциско" и стоил $100 тыс. Также он обнародовал справку об отсутствии у него неснятой или непогашенной судимости .

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что, по данным источников Цензор.Нет в правоохранительных органах, Иванисов действительно отсидел в мариупольской колонии за изнасилование несовершеннолетней.

"Источники Цензор.Нет в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу №153 Ривненской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996 году был осужден Запорожским областным судом по ст. 117 ч. 3 - изнасилование несовершеннолетней и ст. 118 ч. 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. и отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости не доказывает отсутствие самого совершения человеком преступления в прошлом.

"Иванисов опубликовал на странице справку об отсутствии судимости. В справке МВД Иванисова, которую он предъявлял при регистрации его кандидатом, написано:" Неснятой или непогашенной судимости не имеет". Это правда. Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не отрицает, потому что это тоже правда. Дело в том, что закон позволяет в законном порядке снять или погасить судимость. Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни и не обременять его грузом прошлого, если он не нарушает закон. Поэтому формального нарушения в действиях народного депутата Иванисов нет", - написал Бутусов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать