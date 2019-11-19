Мосийчук обнародовал документы о судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование несовершеннолетней

19 ноября, 2019, 23:29

Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней

Документы Мосийчук выложил в своем Telegram-канале.

Согласно документам, Иванисова Романа Валерьевича 02.11.1978 г. р. задержали 14 сентября 1995 года в Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) тогдашнего Уголовного кодекса. Через неделю он прибыл в СИЗО, откуда по постановлению Куйбышевского суда Запорожской области через три дня его отпустили, однако уже 25 октября того же года повторно задержали по тем же статьям.

В документах говорится, что 21 марта 1996 года Иванисова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, однако по решению Запорожского областного суда от 17 апреля 1996 года приговор изменили на 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима, а отбывал приговор осужденный в Мариупольской колонии.

Сам Иванисов в Facebook назвал эти данные "заказухой" и "чернухой", заявив, что "заказ пришел с сервера, находящегося в Сан-Франциско" и стоил $100 тыс. Также он обнародовал справку об отсутствии у него неснятой или непогашенной судимости .

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что, по данным источников Цензор.Нет в правоохранительных органах, Иванисов действительно отсидел в мариупольской колонии за изнасилование несовершеннолетней.

"Источники Цензор.Нет в правоохранительных органах подтверждают - народный депутат партии "Слуга народа" Роман Валерьевич Иванисов, избранный по мажоритарному округу №153 Ривненской области, уроженец города Бердянск Запорожской области, в 1996 году был осужден Запорожским областным судом по ст. 117 ч. 3 - изнасилование несовершеннолетней и ст. 118 ч. 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным способом. и отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии", - написал Бутусов.

Журналист отметил, что справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости не доказывает отсутствие самого совершения человеком преступления в прошлом.

"Иванисов опубликовал на странице справку об отсутствии судимости. В справке МВД Иванисова, которую он предъявлял при регистрации его кандидатом, написано:" Неснятой или непогашенной судимости не имеет". Это правда. Но самого факта осуждения за изнасилование Иванисов не отрицает, потому что это тоже правда. Дело в том, что закон позволяет в законном порядке снять или погасить судимость. Закон считает, что при определенных обстоятельствах с человека необходимо снимать судимость, чтобы возвращать гражданина к полноценной общественной жизни и не обременять его грузом прошлого, если он не нарушает закон. Поэтому формального нарушения в действиях народного депутата Иванисов нет", - написал Бутусов.