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Espreso.tvОбществоГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование

ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование

Генеральная прокуратура Украины опровергла слова генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа-"слуги" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней погашена

Опровержение обнародовала пресс-служба ГПУ.

В ведомстве отметили, что данные по погашенной судимости еще проверяют.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - говорится в сообщении.

Ранее Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена, поэтому сейчас считается несудимым.

  • Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
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