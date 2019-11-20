ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование
20 ноября, 2019, 19:08
Генеральная прокуратура Украины опровергла слова генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа-"слуги" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней погашена
Опровержение обнародовала пресс-служба ГПУ.
В ведомстве отметили, что данные по погашенной судимости еще проверяют.
"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - говорится в сообщении.
Ранее Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена, поэтому сейчас считается несудимым.
- Напомним, экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал документы, в которых говорится, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?