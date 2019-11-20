ГПУ опровергла слова Рябошапки о погашенной судимости нардепа-"слуги" Иванисова за изнасилование

20 ноября, 2019, 19:08

Генеральная прокуратура Украины опровергла слова генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что судимость нардепа-"слуги" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней погашена

Опровержение обнародовала пресс-служба ГПУ.

В ведомстве отметили, что данные по погашенной судимости еще проверяют.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной. Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно. В связи с этим просим не распространять соответствующую информацию", - говорится в сообщении.

Ранее Рябошапка на брифинге заявил, что судимость Иванисов погашена, поэтому сейчас считается несудимым.