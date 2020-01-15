Высший антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей
15 января, 2020, 19:35
15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака
Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
"15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продлении ареста от 24 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения денег. Инфографика .
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 24 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака
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