Высший антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей

15 января, 2020, 19:35

15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

"15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продлении ареста от 24 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.