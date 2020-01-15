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Espreso.tvОбществоВысший антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей

Высший антикоррупционный суд оставил Грымчака под стражей


фото: Цензор.НЕТ
15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

"15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продлении ареста от 24 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

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