Антикоррупционный суд продлил содержание под стражей Грымчака
24 декабря, 2019, 22:10
Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака
Об этом сообщает пресс служба ВАКС.
"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Так, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (по 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривня", - говорится в сообщении.
В ВАКС напомнили, что действия Грымчака квалифицированы по статье о злоупотреблении влиянием.
- Напомним, 14 августа 2019 был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики".
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО.
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
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