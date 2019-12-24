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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд продлил содержание под стражей Грымчака

Антикоррупционный суд продлил содержание под стражей Грымчака

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

Об этом сообщает пресс служба ВАКС.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Так, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (по 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 гривня", - говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что действия Грымчака квалифицированы по статье о злоупотреблении влиянием.

 

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