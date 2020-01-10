 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков"

Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков"


фото: reuters
Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета Boeing 373-800

Об этом сообщает Bloomberg.

"Если они уверены и имеют смелость, они должны поделиться любыми выводами, имеющие научно-техническую поддержку", - сказал Али Абедзаде, глава иранской организации гражданской авиации, во время телевизионного брифинга.

Иран заявил, что пригласил Boeing и следователей из других стран, включая Канаду, для оказания помощи в расследовании аварии.

На том же брифинге главный следователь Ирана Хассан Резайфар заявил, что Иран открыт для того, чтобы позволить России, Украины, Франции или Канаде взять на себя ответственность за извлечение данных.

Ход расследования проконтролирует судебная власть Ирана.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета с аэропорта Имама Хомейни.

  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
  • В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
  • По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
  • В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
  • В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать