Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков"
Об этом сообщает Bloomberg.
"Если они уверены и имеют смелость, они должны поделиться любыми выводами, имеющие научно-техническую поддержку", - сказал Али Абедзаде, глава иранской организации гражданской авиации, во время телевизионного брифинга.
Иран заявил, что пригласил Boeing и следователей из других стран, включая Канаду, для оказания помощи в расследовании аварии.
На том же брифинге главный следователь Ирана Хассан Резайфар заявил, что Иран открыт для того, чтобы позволить России, Украины, Франции или Канаде взять на себя ответственность за извлечение данных.
Ход расследования проконтролирует судебная власть Ирана.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета с аэропорта Имама Хомейни.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета.
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