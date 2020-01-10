Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина и Иран договорились о совместной расшифровке "черных ящиков"

10 января, 2020, 12:59

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев разбившегося самолета Boeing 373-800

Об этом сообщает Bloomberg.

"Если они уверены и имеют смелость, они должны поделиться любыми выводами, имеющие научно-техническую поддержку", - сказал Али Абедзаде, глава иранской организации гражданской авиации, во время телевизионного брифинга.

Иран заявил, что пригласил Boeing и следователей из других стран, включая Канаду, для оказания помощи в расследовании аварии.

На том же брифинге главный следователь Ирана Хассан Резайфар заявил, что Иран открыт для того, чтобы позволить России, Украины, Франции или Канаде взять на себя ответственность за извлечение данных.

Ход расследования проконтролирует судебная власть Ирана.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета с аэропорта Имама Хомейни.