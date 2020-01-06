"Смерть Америке!", - на церемонии прощания с ликвидированным США генералом Сулеймани призывали к мести

6 января, 2020, 15:53

6 января в столице Ирана Тегеране на церемонии прощания с генералом Сулеймани тысячи собравшихся требовали возмездия за смерть и скандировали антиамериканские лозунги

Об этом сообщает издание "Aljazeera".

Журналисты арабского издания отмечают, что государственное телевидение Ирана заявило, что на церемонию прощания с погибшими от атаки американского дрона пришли попрощаться "несколько миллионов" граждан.

6 января в Иране объявлен выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с бывшим главой Корпуса стражей Исламской революции, генералом Касемом Сулеймани. Многие улицы в центре Тегерана были закрыты для движения автомобилей, не работают школы и вузы.

Траурная церемония проходила на территории Тегеранского университета. Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асад в западной части Тегерана.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который обещал "суровую месть" за убийство, возглавил молитвы за погибшего генерала.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провозгласил молитву над телом Сулеймани. После завершения молитвы аятоллы на площади раздалось: "Смерть Америке!".

Корреспондент "Aljazeera" отметил, что на церемонии прощания Хаменеи, который стоял рядом с президентом Ирана Рухани и спикером парламента Ирана Али Лариджани начал плакать, когда перед ним очутились останки генерала и еще 5 погибших, накрытых флагами государства.

Также СМИ сообщают, что ликвидированного генерала похоронят завтра: еще одна церемония прощания пройдет 7 января в священном для шиитов городе Кум, откуда тело Сулеймани повезут уже на похороны в родной город Керман.

Фотографии и видео с церемонии прощания в Тегеране

همانطور زیست که دوست داشت و همانطور رفت که دوست داشت و همانطور بدرقه شد که در خور عظمت نامش بود. # قاسم_سليماني pic.twitter.com/yVEJFr25ys - سید فرید موسوی (@sfaridmousavi) January 6, 2020