"Смерть Америке!", - на церемонии прощания с ликвидированным США генералом Сулеймани призывали к мести
Об этом сообщает издание "Aljazeera".
Журналисты арабского издания отмечают, что государственное телевидение Ирана заявило, что на церемонию прощания с погибшими от атаки американского дрона пришли попрощаться "несколько миллионов" граждан.
6 января в Иране объявлен выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с бывшим главой Корпуса стражей Исламской революции, генералом Касемом Сулеймани. Многие улицы в центре Тегерана были закрыты для движения автомобилей, не работают школы и вузы.
Траурная церемония проходила на территории Тегеранского университета. Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асад в западной части Тегерана.
Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который обещал "суровую месть" за убийство, возглавил молитвы за погибшего генерала.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провозгласил молитву над телом Сулеймани. После завершения молитвы аятоллы на площади раздалось: "Смерть Америке!".
Корреспондент "Aljazeera" отметил, что на церемонии прощания Хаменеи, который стоял рядом с президентом Ирана Рухани и спикером парламента Ирана Али Лариджани начал плакать, когда перед ним очутились останки генерала и еще 5 погибших, накрытых флагами государства.
Также СМИ сообщают, что ликвидированного генерала похоронят завтра: еще одна церемония прощания пройдет 7 января в священном для шиитов городе Кум, откуда тело Сулеймани повезут уже на похороны в родной город Керман.
Фотографии и видео с церемонии прощания в Тегеране
همانطور زیست که دوست داشت و همانطور رفت که دوست داشت و همانطور بدرقه شد که در خور عظمت نامش بود. # قاسم_سليماني pic.twitter.com/yVEJFr25ys- سید فرید موسوی (@sfaridmousavi) January 6, 2020
دائما ما يصور بعض الاعلام العربي # الاهواز على انها معارضة للدولة الايرانية, بحكم وجود نسبة كبيرة من العرب فيها.- Kheyralah Ebadi (@kheyralah) January 6, 2020
هذه هي الاهواز بصورتها التي ظهرت امس في تشييع الفريق # قاسم_سليماني pic.twitter.com/IQBaRUdCWz
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме того, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание альянса в связи с эскалацией напряжения в Ираке
- Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ликвидацию иранского генерала Сулеймани, заявив, что решение было правильным
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