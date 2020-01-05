НАТО созывает внеочередное заседание из-за событий в Ираке
5 января, 2020, 20:46
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередное заседание альянса за эскалации напряжения в Ираке
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Столтенберг проведет 6 января внеочередное заседание Североатлантического совета по ситуации в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака. Об этом сообщил ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.
"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельнику, 6 января 2020 года. Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов НАТО после консультаций с союзниками", - сказал собеседник агентства.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против Исламского государства на территории Ирака.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-