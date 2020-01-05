НАТО созывает внеочередное заседание из-за событий в Ираке

5 января, 2020, 20:46

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал внеочередное заседание альянса за эскалации напряжения в Ираке

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Столтенберг проведет 6 января внеочередное заседание Североатлантического совета по ситуации в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака. Об этом сообщил ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельнику, 6 января 2020 года. Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов НАТО после консультаций с союзниками", - сказал собеседник агентства.