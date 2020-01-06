"Вы больше не сможете избежать ответственности", - Помпео о ликвидации иранского генерала
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя заявления, согласно которым имеющиеся данные разведки не были убедительными, сказал, что у высшего руководства, которое имело доступ ко всем разведданным, "не было сомнений".
"Оценка разведчиков была четкой: бездействовать, то есть позволить Сулеймани и дальше заниматься планированием, его террористической кампанией, что составило бы большую угрозу, чем те меры, на которые мы пошли на прошлой неделе", - заявил госсекретарь США.
Убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который вел боевые действия в Сирии, сильно дестабилизировало Ближний Восток.
"Мы заявили иранскому режиму: хватит! Вы больше не сможете избежать ответственности, используя посреднические силы и думая, что ваша страна будет в безопасности. Наш ответ будет направлен против людей, которые принимают решения, людей, которые являются источником угрозы, исходящей от Исламской Республики Иран", - прокомментировал Помпео ликвидациюи иранского генерала.
Он настоял на законности нанесенных ударов и заявил, что любые американские удары в будущем также будут законными. Также он добавил, что администрация Трампа на этой неделе проинформирует Конгресс о развитии событий.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание Альянса в связи с эскалацией напряжения в Ираке
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