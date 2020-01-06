"Вы больше не сможете избежать ответственности", - Помпео о ликвидации иранского генерала

6 января, 2020, 14:30

5 января государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал уничтожение генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя заявления, согласно которым имеющиеся данные разведки не были убедительными, сказал, что у высшего руководства, которое имело доступ ко всем разведданным, "не было сомнений".

"Оценка разведчиков была четкой: бездействовать, то есть позволить Сулеймани и дальше заниматься планированием, его террористической кампанией, что составило бы большую угрозу, чем те меры, на которые мы пошли на прошлой неделе", - заявил госсекретарь США.

Убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который вел боевые действия в Сирии, сильно дестабилизировало Ближний Восток.

"Мы заявили иранскому режиму: хватит! Вы больше не сможете избежать ответственности, используя посреднические силы и думая, что ваша страна будет в безопасности. Наш ответ будет направлен против людей, которые принимают решения, людей, которые являются источником угрозы, исходящей от Исламской Республики Иран", - прокомментировал Помпео ликвидациюи иранского генерала.

Он настоял на законности нанесенных ударов и заявил, что любые американские удары в будущем также будут законными. Также он добавил, что администрация Трампа на этой неделе проинформирует Конгресс о развитии событий.