Иран инициировал рассмотрение дела об убийстве генерала Сулеймани в Совбезе ООН
5 января, 2020, 16:48
Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН
Об этом завил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Интерфакс-Украина".
"МИД Ирана уже инициировал политические, правовые и международные мероприятия, в частности на уровне ООН и Совета безопасности", - сказал Мусави на брифинге 5 января.
4 января стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским войском Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операцию по их устранению осуществили в Ираке американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без мести.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
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