Иран инициировал рассмотрение дела об убийстве генерала Сулеймани в Совбезе ООН

5 января, 2020, 16:48

Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН

Об этом завил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает "Интерфакс-Украина".

"МИД Ирана уже инициировал политические, правовые и международные мероприятия, в частности на уровне ООН и Совета безопасности", - сказал Мусави на брифинге 5 января.

4 января стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским войском Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операцию по их устранению осуществили в Ираке американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без мести.