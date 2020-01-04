Иран пообещал США отомстить за убийство генерала Сулеймани
Об этом Тахт-Раванчи заявил в интервью CNN, сообщает Укринформ .
"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью была открыта новая глава этой войны - они убили одного из главных и любимых в народе генералов", - сказал Тахт-Раванчи.
По его убеждению, на такие действия надо отвечать зеркально.
"Иран не закроет на это глаза и ответит так, как посчитает нужным. Будет месть. Время и место ответы определять Иран", - заявил Тахт-Раванчи.
В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.
В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать жестокой мести.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
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