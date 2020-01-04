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Espreso.tvМирИран пообещал США отомстить за убийство генерала Сулеймани

Иран пообещал США отомстить за убийство генерала Сулеймани


фото: ukrinform.ua
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани

Об этом Тахт-Раванчи заявил в интервью CNN, сообщает Укринформ .

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую, но и действия, выходящие за эти рамки. Прошлой ночью была открыта новая глава этой войны - они убили одного из главных и любимых в народе генералов", - сказал Тахт-Раванчи.

По его убеждению, на такие действия надо отвечать зеркально.

"Иран не закроет на это глаза и ответит так, как посчитает нужным. Будет месть. Время и место ответы определять Иран", - заявил Тахт-Раванчи.

В ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ожидать жестокой мести.

 

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