Трамп назвал убитого иранского генерала "террористом номер один в мире"
4 января, 2020, 08:27
Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире"
Об этом Трамп заявил в видеообращении на facebook.
По словам американского президента, Сулеймани "планировал неизбежные нападения" на американцев.
"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани ... Сулеймани готовил неизбежные и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили ", - сказал Трамп.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
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