Трамп назвал убитого иранского генерала "террористом номер один в мире"

4 января, 2020, 08:27

Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире"

Об этом Трамп заявил в видеообращении на facebook.

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неизбежные нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани ... Сулеймани готовил неизбежные и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили ", - сказал Трамп.