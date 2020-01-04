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Espreso.tvМирТрамп назвал убитого иранского генерала "террористом номер один в мире"

Трамп назвал убитого иранского генерала "террористом номер один в мире"


фото: focus.ua
Президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире"

Об этом Трамп заявил в видеообращении на facebook.

По словам американского президента, Сулеймани "планировал неизбежные нападения" на американцев.

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани ... Сулеймани готовил неизбежные и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили ", - сказал Трамп.

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