Пожар в колледже в Одессе: обнародованы имена всех жертв
Об этом сообщает Укринформ.
В частности, идентифицированы тела погибших: Елена Беженар - 24-летняя лаборантка колледжа, Галина Иванович - 65-летняя заместитель директора Института морской биологии; Вера Соловей - 68-лет, Наталья Тарасова - 60-летняя сотрудница бухгалтерии; Борис Александров - директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук; Екатерина Пьяночкина - 16-летняя студентка; Юлия Маркина - 16-летняя студентка; Людмила Чугунников - 18 лет; Вероника Катишевська - 64 года; Ирина Перлик - сотрудница бухгалтерии; Марина Коваль - 56-летняя секретарь колледжа.
Как сообщалось, ранее были обнародованы имена погибших: Ксении Бабенко - 17-летней студентки; Анны Бортюк - 43-летней преподавательницы колледжа, Кирилла Трофимчука - 16-летнего студента; Натали Третьяковой - 48-летней заведующей отделением права колледжа, Сергея Шатохина - спасателя ГСЧС.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
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