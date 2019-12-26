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Espreso.tvОбществоПожар в колледже в Одессе: обнародованы имена всех жертв

Пожар в колледже в Одессе: обнародованы имена всех жертв

Работники Одесского бюро судмедэкспертизы осуществили 11 генетических экспертиз по тел жертв пожара

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, идентифицированы тела погибших: Елена Беженар - 24-летняя лаборантка колледжа, Галина Иванович - 65-летняя заместитель директора Института морской биологии; Вера Соловей - 68-лет, Наталья Тарасова - 60-летняя сотрудница бухгалтерии; Борис Александров - директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук; Екатерина Пьяночкина - 16-летняя студентка; Юлия Маркина - 16-летняя студентка; Людмила Чугунников - 18 лет; Вероника Катишевська - 64 года; Ирина Перлик - сотрудница бухгалтерии; Марина Коваль - 56-летняя секретарь колледжа.

Как сообщалось, ранее были обнародованы имена погибших: Ксении Бабенко - 17-летней студентки; Анны Бортюк - 43-летней преподавательницы колледжа, Кирилла Трофимчука - 16-летнего студента; Натали Третьяковой - 48-летней заведующей отделением права колледжа, Сергея Шатохина - спасателя ГСЧС.

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