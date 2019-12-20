Убийство Шеремета: Кузьменко познакомилась с Дугарь только 5 ноября 2019 года - адвокат
Об этом заявил адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает Еспресо.TV .
По словам адвоката, Кузьменко и Дугарь познакомились в связи с обыском у супругов добровольцев Инны и Владислава Грищенко.
Заметим, журналиста Павла Шеремета убили путем подрыва автомобиля 20 июля 2016 года в центре Киева.
Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастелова.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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