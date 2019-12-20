Убийство Шеремета: Кузьменко познакомилась с Дугарь только 5 ноября 2019 года - адвокат

20 декабря, 2019, 16:07

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко познакомилась с другой подозреваемой, Яной Дугарь, только 5 ноября 2019 года

Об этом заявил адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает Еспресо.TV .

По словам адвоката, Кузьменко и Дугарь познакомились в связи с обыском у супругов добровольцев Инны и Владислава Грищенко.

Заметим, журналиста Павла Шеремета убили путем подрыва автомобиля 20 июля 2016 года в центре Киева.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.