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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: 20 декабря суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого Кузьменко

Убийство Шеремета: 20 декабря суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого Кузьменко


фото: reuters
Апелляционный суд Киева в пятницу, 20 декабря, рассмотрит ходатайство защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения

Об этом сообщил в Facebook адвокат Влад Добош.

"Завтра 20.12.2019 в 10:45 Апелляционный суд города Киева (Соломенская, 2а). Апелляция по Юлии Кузьменко", - написал Добош.

Апелляционную жалобу сторона защиты подала 18 декабря. В документе отмечается, что решение суда об аресте Кузьменко принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - по покушению на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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