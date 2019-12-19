Убийство Шеремета: 20 декабря суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого Кузьменко

19 декабря, 2019, 18:12

Апелляционный суд Киева в пятницу, 20 декабря, рассмотрит ходатайство защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении меры пресечения

Об этом сообщил в Facebook адвокат Влад Добош.

"Завтра 20.12.2019 в 10:45 Апелляционный суд города Киева (Соломенская, 2а). Апелляция по Юлии Кузьменко", - написал Добош.

Апелляционную жалобу сторона защиты подала 18 декабря. В документе отмечается, что решение суда об аресте Кузьменко принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.