Убийство Шеремета: защита Юлии Кузьменко обжаловала его арест

18 декабря, 2019, 15:34

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош обжаловал избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей

Об этом Добош сообщил в Facebook.

"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал Добош.

В жалобе адвокат отметил, что решение суда об аресте Кузьменко вынесено "с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным" и должно быть отменено.