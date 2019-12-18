Убийство Шеремета: защита Юлии Кузьменко обжаловала его арест
18 декабря, 2019, 15:34
Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош обжаловал избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей
Об этом Добош сообщил в Facebook.
"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал Добош.
В жалобе адвокат отметил, что решение суда об аресте Кузьменко вынесено "с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным" и должно быть отменено.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастелова.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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