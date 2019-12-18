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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: защита Юлии Кузьменко обжаловала его арест

Убийство Шеремета: защита Юлии Кузьменко обжаловала его арест


фото: reuters
Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош обжаловал избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей

Об этом Добош сообщил в Facebook.

"Апелляция по Юлии Кузьменко подана!" - написал Добош.

В жалобе адвокат отметил, что решение суда об аресте Кузьменко вынесено "с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным" и должно быть отменено.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастелова.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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