"В этой стране уничтожено презумпцию невиновности", - адвокат Кузьменко

18 декабря, 2019, 10:17

Адвокат обвиняемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош прокомментировал освещение дела в украинских СМИ

Добош прокомментировал освещение дела в Facebook.

"Я очень благодарен тем людям, которые объективно и справедливо требуют доказательств", - заявил адвокат.

Владислав Добош дал комментарий относительно пресс-конференции, которую устроил Антон Геращенко, по доказательств по делу Шеремета.

"Я так понимаю, Авакову нечего было объяснить. Он не пришел. Он отправил вместо себя мальчика для битья Геращенко, который ничего толком не смог объяснить и, конечно, люди возмутились, но, в том числе, я посмотрел, как подали это всеукраинские СМИ ТСН, Свобода с Савиком. я в шоке, я проснулся в другой стране. Такая телеведущая, журналистка, как Наталья Мосейчук сидит и говорит: "Вот вы виновных нашли, а кто заказчик?" я просто в ужасе реально. Вот такое ощущение .. . Знаете, у меня было 2 таких в жизни ощущения: первый раз, когда избили студентов на площади и я проснулся в другой стране. И я сейчас проснулся в другой стране. В этой стране уничтожено основополагающее право - право презумпции невиновности. Вы представьте, в каких условиях приходится работать, когда тебя на всю страну уже объявили преступником Я понимаю, что это дело с юридического превратилась просто на политическое ", - прокомментировал Добош.

Также Добош сообщил, что будет судиться с теми, кто называет подозреваемого убийцей до решения суда: "Мы обязательно будем реагировать в юридической плоскости на высказывания людей, потому что так нельзя. И нельзя это оставлять без всякой реакции.Тим больше , когда человеку просто говорят: "Вы виноваты!» Я понял, что такое боты, такое тролли теперь. что такое пропаганда. Я понял, что такое объективная журналистика, и что такое шоу. "

Также адвокат обратился отдельно к "Украинской правде", где работал Шеремет: "Если вам легче от того, что невинные люди будут сидеть в тюрьме и вы сделаете медвежью услугу реальным преступникам - это ваше право, и, как говорится, история даст вам оценку . "

Также он сказал, что сегодня будет подавать апелляцию на решение суда и анонсировал совместную пресс-конференцию адвокатов по делу Шеремета.