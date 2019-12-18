"В этой стране уничтожено презумпцию невиновности", - адвокат Кузьменко
Добош прокомментировал освещение дела в Facebook.
"Я очень благодарен тем людям, которые объективно и справедливо требуют доказательств", - заявил адвокат.
Владислав Добош дал комментарий относительно пресс-конференции, которую устроил Антон Геращенко, по доказательств по делу Шеремета.
"Я так понимаю, Авакову нечего было объяснить. Он не пришел. Он отправил вместо себя мальчика для битья Геращенко, который ничего толком не смог объяснить и, конечно, люди возмутились, но, в том числе, я посмотрел, как подали это всеукраинские СМИ ТСН, Свобода с Савиком. я в шоке, я проснулся в другой стране. Такая телеведущая, журналистка, как Наталья Мосейчук сидит и говорит: "Вот вы виновных нашли, а кто заказчик?" я просто в ужасе реально. Вот такое ощущение .. . Знаете, у меня было 2 таких в жизни ощущения: первый раз, когда избили студентов на площади и я проснулся в другой стране. И я сейчас проснулся в другой стране. В этой стране уничтожено основополагающее право - право презумпции невиновности. Вы представьте, в каких условиях приходится работать, когда тебя на всю страну уже объявили преступником Я понимаю, что это дело с юридического превратилась просто на политическое ", - прокомментировал Добош.
Также Добош сообщил, что будет судиться с теми, кто называет подозреваемого убийцей до решения суда: "Мы обязательно будем реагировать в юридической плоскости на высказывания людей, потому что так нельзя. И нельзя это оставлять без всякой реакции.Тим больше , когда человеку просто говорят: "Вы виноваты!» Я понял, что такое боты, такое тролли теперь. что такое пропаганда. Я понял, что такое объективная журналистика, и что такое шоу. "
Также адвокат обратился отдельно к "Украинской правде", где работал Шеремет: "Если вам легче от того, что невинные люди будут сидеть в тюрьме и вы сделаете медвежью услугу реальным преступникам - это ваше право, и, как говорится, история даст вам оценку . "
Также он сказал, что сегодня будет подавать апелляцию на решение суда и анонсировал совместную пресс-конференцию адвокатов по делу Шеремета.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастьолова.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладке взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
- 16 декабря адвокат Добош обнародовал фото переписку Юлии Кузьменко 19 июля 2016, когда, по заявлению следствия, ее телефон был выключен.
- 17 декабря опубликовал письмо своей подзащитной, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета к матери погибшего
- 18 декабря защита Антоненко заявил о вероятности предвзятости со стороны следственных
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