Адвокат Кузьменко показал переписку подозреваемой накануне убийства Шеремета

16 декабря, 2019, 09:09

Адвокат Владислав Добош обнародовал фото переписки Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года, когда, по заявлению следствия, ее телефон был выключен

Об этом адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош, сообщил в Facebook.

"Помните, как на пресс-конференции какой-то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжера Юли, где она переписывается со своей подругой из 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих) ", - написал Добош и обнародовал фото.