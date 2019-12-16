Адвокат Кузьменко показал переписку подозреваемой накануне убийства Шеремета
16 декабря, 2019, 09:09
Адвокат Владислав Добош обнародовал фото переписки Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года, когда, по заявлению следствия, ее телефон был выключен
Об этом адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош, сообщил в Facebook.
"Помните, как на пресс-конференции какой-то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжера Юли, где она переписывается со своей подругой из 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих) ", - написал Добош и обнародовал фото.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладку взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
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