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Espreso.tvОбществоАдвокат Кузьменко показал переписку подозреваемой накануне убийства Шеремета

Адвокат Кузьменко показал переписку подозреваемой накануне убийства Шеремета

Юлия Кузьменко
фото: pravda.com.ua
Адвокат Владислав Добош обнародовал фото переписки Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года, когда, по заявлению следствия, ее телефон был выключен

Об этом адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко Владислав Добош, сообщил в Facebook.

"Помните, как на пресс-конференции какой-то генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее не характерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжера Юли, где она переписывается со своей подругой из 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих) ", - написал Добош и обнародовал фото.

 

 

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладку взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
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