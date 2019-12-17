"Вам придется увидеть, что со смерти вашего сына делают шоу": Юлия Кузьменко написала письмо матери Павла Шеремета

17 декабря, 2019, 21:03

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал письмо своей подзащитной, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета к матери погибшего

Письмо он опубликовал в Facebook.

В своем письме Кузьменко отметила, что не будет пытаться убедить мать погибшего журналиста в своей невиновности, поскольку выводы об этом должны быть сделаны по итогам экспертиз.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - пишет она.

Кузьменко называет "шоу" то, что происходит и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что со смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.