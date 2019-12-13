 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020 года

Убийство Шеремета: суд арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020 года


фото: LB.ua
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Согласно постановлению суда, Кузьменко останется под стражей до 8 февраля 2020 года. Решение подлежит обжалованию.

"Ходатайство удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать