Следствие считает, что Кузьменко не только подложила взрывчатку под авто Шеремета, но и привела ее в действие, - СМИ

15 декабря, 2019, 08:22

По подозрению известной волонтерке и киевскому детскому хирургу с 20-летним врачебным стажем Юлии Кузьменко, которую правоохранители называют соучастницей убийства российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, указано, что активировала взрывное устройство именно она

Копию соответствующего документа разместил на своем официальном сайте телеканал Прямой , передает Еспресо.TV.

Кузьменко с наградой "За гуманитарное участие в АТО". 2017 год

В тексте подозрения говорится, что Кузьменко вместе с Антоненко якобы заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Имея с собой рюкзак, утром она якобы переоделась в спортивный костюм, вернулась к дому недалеко от того, где жил журналист, и наблюдала за движением его автомобиля.

Когда Шеремет сел за руль и отехал на "безопасное для Кузьменко расстояние", она, по предположению следствия, привела в действие взрывное устройство. После взрыва, согласно тексту подозрения, Кузьменко переоделась в другую одежду и скрылась с места преступления.