Следствие считает, что Кузьменко не только подложила взрывчатку под авто Шеремета, но и привела ее в действие, - СМИ
Копию соответствующего документа разместил на своем официальном сайте телеканал Прямой , передает Еспресо.TV.
Кузьменко с наградой "За гуманитарное участие в АТО". 2017 год
В тексте подозрения говорится, что Кузьменко вместе с Антоненко якобы заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета. Имея с собой рюкзак, утром она якобы переоделась в спортивный костюм, вернулась к дому недалеко от того, где жил журналист, и наблюдала за движением его автомобиля.
Когда Шеремет сел за руль и отехал на "безопасное для Кузьменко расстояние", она, по предположению следствия, привела в действие взрывное устройство. После взрыва, согласно тексту подозрения, Кузьменко переоделась в другую одежду и скрылась с места преступления.
- Напомним, 13 декабря суд арестовал Кузьменко до 8 февраля 2020 года.
- Своей вины она не признает.
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