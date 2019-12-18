Защита Антоненко заявляет о возможной предвзятости со стороны следователей

18 декабря, 2019, 08:54

Защита подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявляет о вероятности предвзятости со стороны следователей

Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов Антоненко Виталий Галенченко.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что со стороны следственных будет определенная предвзятость ", - написал адвокат.

Он также добавил, что Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия.

Галенченко также рассказал о том, что из других подозреваемых Антоненко знаком только с Юлией Кузьменко, с которой начал общаться на фоне волонтерства, уже после упомянутой министром внутренних дел Арсеном Аваковым события.

«А именно после того как их познакомил ее гражданский муж, с которым в процессе общения на байкерской тусовке они обнаружили, что Юля была ассистентом во время операции у сына, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Андрея. Андрей официально заявил для Авакова, что ДТП и болезнь сердца сына он не организовывал », - отметил адвокат, а также добавил, что с другими фигурантами дела Антоненко не знаком и никогда не обсуждал никаких дел.

"Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем: ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов. С Андреем часто после выступлений вместе фотографируются люди, но не со всеми он в дальнейшем общается ", - пояснил адвокат наличие общих фото.