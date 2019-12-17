Пожар в Одессе: полиция назвала причину возгорания колледжа

17 декабря, 2019, 15:04

Начальник областной полиции Олег Бех назвал причину возникновения пожара в одесском колледже

Об этом он сообщил на брифинге, передает УНИАН .

По его словам, пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Итак, две другие версии - поджог и неосторожное обращение с огнем, считаются недействительными.

"По характерным признакам и по изьятым с места происшествия предметам предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - заявил Бех.

Бех добавил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не отдали 11 тел погибших в пожаре.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - резюмировал он.

Он также отметил, что сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.