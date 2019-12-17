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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: полиция назвала причину возгорания колледжа

Пожар в Одессе: полиция назвала причину возгорания колледжа

Начальник областной полиции Олег Бех назвал причину возникновения пожара в одесском колледже

Об этом он сообщил на брифинге, передает УНИАН .

По его словам, пожар произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов. Итак, две другие версии - поджог и неосторожное обращение с огнем, считаются недействительными.

"По характерным признакам и по изьятым с места происшествия предметам предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - заявил Бех.

Бех добавил, что по состоянию на утро вторника, родственникам погибших еще не отдали 11 тел погибших в пожаре.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - резюмировал он.

Он также отметил, что сегодня из Киева приехали эксперты, которые помогают местным следователям. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставки чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
  • Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
  • 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
  • 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.
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