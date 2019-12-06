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Espreso.tvОбществоУбийство Кирилла Тлявова: Труба заявил об окончании расследования

Убийство Кирилла Тлявова: Труба заявил об окончании расследования


фото: dsnews
Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова

Об этом написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.

Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всех, кто был участником того трагического события.

"Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказание для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", - написал Труба.

  • Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
  • Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
  • 3 июня раненный полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
  • Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста, попросив перевести его служить в зону ООС.
  • Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.
  • Полицейскому, который фигурирует в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности.
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