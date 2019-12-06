Убийство Кирилла Тлявова: Труба заявил об окончании расследования
6 декабря, 2019, 17:14
Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова
Об этом написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.
Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всех, кто был участником того трагического события.
"Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказание для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", - написал Труба.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненный полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста, попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- Полицейскому, который фигурирует в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-