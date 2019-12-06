Убийство Кирилла Тлявова: Труба заявил об окончании расследования

6 декабря, 2019, 17:14

Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова

Об этом написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.

Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемым - всех, кто был участником того трагического события.

"Далее подозреваемые ознакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты будут направлены в суд. Там выберут наказание для этих лиц. Верю, оно будет справедливым", - написал Труба.