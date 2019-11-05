Полицейскому объявлено подозрение в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба
Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Еспресо.TV.
"Сегодня инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба.
Остальным трем участникам события также объявили подозрения.
"Всем четырем участникам, в настоящее время они имеют статус подозреваемых, объявлено подозрение в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения" , - добавил Труба.
Труба отметил, что участниками происшествия были трое взрослых, из которых двое - полицейские. 4-й фигурант дела - несовершеннолетний.
Руководитель ГБР подчеркнул, что полицейские были осведомлены об опасности, которую представляет использование оружия при нарушении техники безопасности, но сознательно решили развлекаться стрельбой, для чего заранее подготовили мишени. По словам Трубы, каждый из полицейских знал, что на расстоянии полета пули могут находиться люди.
После того, как один из полицейских выстрелил в мишень, пуля пролетела 52 м, отрикошетила и попала в голову мальчика, который находился на расстоянии 80 метров от стрелка.
Также руководитель ГБР добавил, что оружие, из которого убили Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой . 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик умер . Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста, попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение .
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