Полицейскому объявлено подозрение в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

5 ноября, 2019, 16:26

Полицейскому, который фигурирует в деле гибели 5-летнего Кирилла Тлявова от огнестрельного ранения, объявили подозрение в убийстве по неосторожности

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Еспресо.TV.

"Сегодня инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности", - сказал Труба.

Остальным трем участникам события также объявили подозрения.

"Всем четырем участникам, в настоящее время они имеют статус подозреваемых, объявлено подозрение в следующих преступлениях: грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения" , - добавил Труба.

Труба отметил, что участниками происшествия были трое взрослых, из которых двое - полицейские. 4-й фигурант дела - несовершеннолетний.

Руководитель ГБР подчеркнул, что полицейские были осведомлены об опасности, которую представляет использование оружия при нарушении техники безопасности, но сознательно решили развлекаться стрельбой, для чего заранее подготовили мишени. По словам Трубы, каждый из полицейских знал, что на расстоянии полета пули могут находиться люди.

После того, как один из полицейских выстрелил в мишень, пуля пролетела 52 м, отрикошетила и попала в голову мальчика, который находился на расстоянии 80 метров от стрелка.

Также руководитель ГБР добавил, что оружие, из которого убили Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли.