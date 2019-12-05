Гандзюк посмертно наградили на конкурсе журналистских расследований

5 декабря, 2019, 22:27

Общественную активистку Катерину Гандзюк наградили на конкурсе журналистских расследований имени героя Небесной сотни Василия Сергиенко

Об этом сообщает Укринформ.

Награду получил отец Катерины Виктор Гандзюк.

"Более года Кати нет в живых. Ее убили за то, что она проводила свой Майдан Достоинства. К сожалению, за семь месяцев в деле нет никаких положительных сдвигов", - сказал Гандзюк.

Это уже второй конкурс журналистских расследований имени героя Небесной сотни Василия Сергиенко. В этом году за звание лучших соревновались более 200 претендентов. В финал вышли 30 работ. Среди номинаций - расследования в Интернет и печатных СМИ, работа местных общественных активистов и блоггеров, телевизионное расследование и лучше местное телерасследование.