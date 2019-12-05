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Espreso.tvОбществоГандзюк посмертно наградили на конкурсе журналистских расследований

Гандзюк посмертно наградили на конкурсе журналистских расследований


фото: radiosvoboda.org/
Общественную активистку Катерину Гандзюк наградили на конкурсе журналистских расследований имени героя Небесной сотни Василия Сергиенко

Об этом сообщает Укринформ.

Награду получил отец Катерины Виктор Гандзюк.

"Более года Кати нет в живых. Ее убили за то, что она проводила свой Майдан Достоинства. К сожалению, за семь месяцев в деле нет никаких положительных сдвигов", - сказал Гандзюк.

Это уже второй конкурс журналистских расследований имени героя Небесной сотни Василия Сергиенко. В этом году за звание лучших соревновались более 200 претендентов. В финал вышли 30 работ. Среди номинаций - расследования в Интернет и печатных СМИ, работа местных общественных активистов и блоггеров, телевизионное расследование и лучше местное телерасследование.

  • Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
  • 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
  • Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
  • Позже Мангеру изменили подозрение с заказа  убийства на заказ избиения.
  • Пятерых исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
  • Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.
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