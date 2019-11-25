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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: суд уменьшил залог Мангеру вдвое

Дело Гандзюк: суд уменьшил залог Мангеру вдвое


фото: radiosvoboda
Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Катерину Гандзюк

Об этом сообщает РБК-Украина.

Адвокат Ильченко отметил, что 1,35 млн гривен залога, которые остались, будут возвращены адвокатам.

"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и уменьшил залог до 1 152 600 грн", - сообщил он.

Защита инициировала уменьшение суммы залога из-за переквалификации подозрения Мангеру и максимально возможной санкции наказания.

"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответственно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал он.

Ильченко подчеркнул, что дело против председателя Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

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