Дело Гандзюк: суд уменьшил залог Мангеру вдвое
25 ноября, 2019, 16:00
Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Катерину Гандзюк
Об этом сообщает РБК-Украина.
Адвокат Ильченко отметил, что 1,35 млн гривен залога, которые остались, будут возвращены адвокатам.
"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и уменьшил залог до 1 152 600 грн", - сообщил он.
Защита инициировала уменьшение суммы залога из-за переквалификации подозрения Мангеру и максимально возможной санкции наказания.
"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответственно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал он.
Ильченко подчеркнул, что дело против председателя Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Катерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение с заказа убийства на заказ избиения.
- Пятерых исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
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