В Лондоне стартует двухдневная встреча лидеров НАТО

3 декабря, 2019, 11:15

В Лондоне 3-4 декабря проходит двухдневная встреча лидеров НАТО, приуроченная к 70-летию основания Альянса, который сейчас насчитывает 29 членов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко представит нашу страну на конференции "NATO Engages", сообщает пресс-служба МИД.

Нынешняя встреча лидеров НАТО омрачена спором между Францией и остальными членами Альянса, позицией Турцией и продолжающимися дискуссиями о деньгах.

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО, отметив, что члены Альянса больше не сотрудничают по ряду ключевых вопросов. Кроме того, Макрон заявил, что враг НАТО - терроризм, а не Россия или Китай.

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса. Также Столтенберг подчеркнул , что противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на это резким заявлением, посоветовав Макрону самому "проверить голову".

В то же время сама Турция проводит операцию против сирийских курдов, которая вызывает резкое неприятие большинства членов НАТО, закупила российские комплексы С-400, на что остро отреагировал Вашингтон, и заблокировала принятие плана обороны НАТО на случай нападения РФ на Балтику и Польшу.

Наконец, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял европейских союзников в недостаточном вкладе в общую оборону.