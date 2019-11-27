Турция начала испытания С-400 на истребителях F-16, в Вашингтоне возмущены

27 ноября, 2019, 11:50

Турция начала испытания закупленных в России зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на протесты США

Как сообщает ANews, на военных учениях в качестве мишеней использовали истребители F-16, производимые американской компанией Lockheed Martin.

Истребители F-16 и другие самолеты ВВС Турции были замечены над Анкарой в понедельник, 25 ноября.

F-16 fighter jets and other aircraft belonging to the Turkish air forces are flying over Turkey's capital Ankara in order to test Russian S-400 air and missile defense systems which were delivered between July and September. pic.twitter.com/27wb5R0ajS - ANews (@anewscomtr) November 25, 2019

В канцелярии президента и Минобороны Турции заверили, что российские комплексы будут работать автономно, они заменят на боевое дежурство в режиме stand alone system.

"Системы С-400 не будут интегрированы в систему безопасности или систему противовоздушной обороны НАТО", - сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калин.



В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с испытаниями С-400 в Турции. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Анкарой все еще продолжаются, пишет Reuters.

"Да, это вызывает беспокойство", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, что военные самолеты F-16 были подняты в воздух для проверки работы российской системы С-400.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции из-за проведения военной операции в Сирии и приобретение российских ЗРК С-400.