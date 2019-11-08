Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

8 ноября, 2019, 11:27

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции Эманнуэля Макрона, озвученной в адрес НАТО

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО, передает Reuters.

По ее словам, французский лидер использовал "резкие слова", когда описывал, что НАТО переживает "смерть мозга".

"Эти взгляды не соответствуют моим. Даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, совсем не обязательно делать подобные выпады против всех", - сообщила канцлер Германии.

"НАТО остается основой нашей безопасности", - сказала Меркель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

"Всегда приятно встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Германия играет ведущую роль в нашем Альянсе. Мы согласны с тем, что сильное НАТО необходимо для мира и безопасности в Европе, и мы должны продолжать инвестировать, чтобы сохранить НАТО сильным", - написал он в Twitter.

Always a pleasure to meet with Chancellor Angela Merkel. #Germany plays a leading role in our Alliance. We agree that a strong #NATO is essential for peace and security in Europe, and that we must continue to invest to keep NATO strong . pic.twitter.com/xti2T7xJ8Y - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2019

Напомним, что Макрона заявил о серьезном кризисе в НАТО и призвал Европу наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

Президент Франции неоднократно акцентировал внимание на необходимости усиления европейских оборонных возможностей, а также необходимость создания европейской армии.