Столтенберг - Макрону: противодействовать России и бороться с терроризмом можно одновременно
Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
Комментируя по просьбе журналистов вчерашние заявления Макрона, Столтенберг подчеркнул, что НАТО не должно ограничивать свое внимание только одной угрозой. "Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу с любого направления. Мы можем работать на обоих направлениях (противодействие терроризму и сдерживание агрессивной России. - ЕП), и один другому не мешает", - заявил он.
Генсек также напомнил, что согласованная политика Альянса предусматривает не только сдерживание России, но и диалог с ней, и именно поэтому Альянс несколько лет назад возобновил работу Совета Россия-НАТО.
Йенс Столтенберг также заверил, что политика НАТО в отношении России пока остается неизменной.
"НАТО совместно определило политику в отношении России ... Мы должны оставаться на общей позиции по поводу того, как противодействовать России", - заявил он.
- Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что врагом НАТО является терроризм, а не Россия или Китай.
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