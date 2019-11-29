"Пусть проверит собственную голову": Эрдоган жестко ответил Макрону о "смерти мозга" НАТО

29 ноября, 2019, 16:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить голову"

Об этом сообщает Anadolu.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону нужно проверить собственную голову, прежде чем объявлять "смерть мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональде Трампе.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективную оборону (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.