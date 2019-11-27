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Espreso.tvМирТурция возобновила военную операцию в Сирии

Турция возобновила военную операцию в Сирии

Совет национальной безопасности Турции возобновил военную операцию на севере Сирии

Об этом сообщает Anadolu .

Как отмечается, операция будет продолжаться, "пока не достигнет своих целей".

"Операция" Источник мира ", начатая в прошлом месяце, которая способствует миру и стабильности в регионе, будет продолжаться, пока не достигнет своих целей, принимая все меры предосторожности для предотвращения вреда гражданским лицам", - говорится в заявлении Совета.

Турция также рассчитывает, что США и Россия как можно быстрее выполнят свои договоренности с Анкарой по очистке террористов из районов северной Сирии.

"Мы призываем международное сообщество поддержать борьбу Турции, которая направлена на безопасное и добровольное возвращение сирийцев в свою страну без какой-либо дискриминации по этнической принадлежности или религии", - заявили в турецком Совбезе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки восстановили на территории Сирии антитеррористическую операцию против террористической организации "Исламское государство". В частности, 22 ноября американские военные провели масштабную операцию против боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

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