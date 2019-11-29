Макрон заявил, что враг НАТО - терроризм, а не Россия или Китай

29 ноября, 2019, 10:28

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО

Об этом сообщает Радио Свобода.

"НАТО - это коллективный оборонительный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу ? Или Китай? Цель НАТО - обозначить их как врагов? Не согласен! Наш общий враг сегодня - терроризм, соблазнился на каждую из наших стран. Именно против террористических группировок французские военные ведут боевые действия в Сахеля, и именно в Сахеля мы потеряли 13 наших солдат ", - сказал Макрона.

Он также заявил, что готов инициировать новый диалог с Россией.

"Прежде всего, ясный, прочный и требовательный диалог с Россией. И я хотел бы придать новый импульс этому диалогу. Но я хочу подчеркнуть тот факт, что в этом диалоге не будет проявляться никаких признаков слабости или наивности", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул свою приверженность позиции НАТО по сдерживанию и обороны в странах Балтии и на Черном море, и пообещал отстаивать интересы безопасности всех европейских партнеров.

"Мы и всегда будем очень строгими, когда речь идет о нашем суверенитете и суверенитет наших партнеров. Но разве отсутствие диалога с Россией сделала наш европейский континент более безопасным? Разве в наших интересах и в интересах нашей стабильности не заниматься вопросами замороженных конфликтов и не допускать ухудшения ситуации в Украине? Я так не думаю ", - сказал он.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемость США при президенте Дональда Трампа.

Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).

Канцлер Германии Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, руководители Польши и Литвы выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.