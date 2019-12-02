Турция говорит о праве вето на план НАТО на случай нападения РФ на Польшу и Балтию, - СМИ

2 декабря, 2019, 17:56

Турция не шантажирует НАТО отказом принять план обороны Польши и стран Балтии, ведь она имеет официальное право вето на такого рода решения

Об этом сообщает заявил Reuters.

По словам собеседника агентства, НАТО НАТО, в котором Турция имеет право вето на решения политического и военного плана.

"Это не означает, что Турция кого шантажирует - подобная интерпретация некорректна", - заявил собеседник.

Позиция Анкары обусловлена отказом США рассмотреть отдельный план обороны Турции в связи с возможными угрозами для национальной безопасности, которые исходя из территории Сирии.

По данным источников Reuters, посол Турции в НАТО получил от Анкары четкие директивы не подписывать оборонительный план по защите восточноевропейских стран на случай вторжения РФ.

Жесткая позиция обусловлена требованием Анкары официально признать курдские формирования на севере Сирии террористами.

В НАТО назвали поведение Турции пидривнною, поскольку НАТО пытается показать свое единство на фоне нарастающего североатлантического скептицизма Дональда Трампа и резких заявлений Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Альянса.

Анкара выдвинула свои требования еще до начала наступления на севере Сирии, однако, накануне саммита НАТО, который состоится в начале декабря, турецкий шантаж приобрел новую остроту. В Брюсселе надеялись, что план будет одобрен странами-участницами на саммите в Лондоне.