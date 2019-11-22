Польша и Литва ответили на заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО
Дуда отметил, что не видит "проблем с жизнеспособностью" Североатлантического альянса, сообщает DW.
По его словам, присутствие американских военнослужащих в Польше "в координации с НАТО" демонстрирует обратное.
В свою очередь, Гитанас Науседа предостерег НАТО от высказывания малейшего сомнения в том, что организация является основополагающим гарантом безопасности Европы.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о серьезном кризисе в НАТО и призвал Европу наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.
По его словам, НАТО переживает "смерть мозга" из-за отсутствия координации и непредсказуемости США при президенте Дональде Трампе.
Он также поставил под сомнение основополагающий принцип НАТО - коллективной обороны (вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех).
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес Альянса.
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