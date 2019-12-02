Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил экс-полицейский из Луганщины

2 декабря, 2019, 17:59

Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников

Об этом сообщает РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел по расследованию дел Майдана. В подразделении - 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.

Отметим, Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также ГБР сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генпрокуратуры в подразделение ГБР.