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Espreso.tvОбществоОтдел по делам Майдана в ГБР возглавил экс-полицейский из Луганщины

Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил экс-полицейский из Луганщины


фото: 5.ua
Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников

Об этом сообщает РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел по расследованию дел Майдана. В подразделении - 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.

Отметим, Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также ГБР сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генпрокуратуры в подразделение ГБР.

  • Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже девятые сутки.
  • Глава ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
  • Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о происшествии Революции Достоинства.
  • Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку , которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
  • Евгения Закревская рассказала о том, какой процесс необходим для продолжения расследований дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства.
  • Закревская считает, что передача дел по событиям во время Евромайдана от Генпрокуратуры нескольким ведомствам (СБУ, НАБУ и ГБР) осложнит следствие.
  • Президент Зеленский сказал, что никто не позволит "сливать" дела Майдана .
 
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