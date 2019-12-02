Отдел по делам Майдана в ГБР возглавил экс-полицейский из Луганщины
2 декабря, 2019, 17:59
Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший полицейский из Луганской области Павел Никульников
Об этом сообщает РБК-Украина.
В ведомстве отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел по расследованию дел Майдана. В подразделении - 13 следователей, а временно исполняющим обязанности назначен Павел Никульников.
Отметим, Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.
Также ГБР сообщает, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генпрокуратуры в подразделение ГБР.
- Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже девятые сутки.
- Глава ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
- Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
- Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о происшествии Революции Достоинства.
- Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
- Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку , которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
- Евгения Закревская рассказала о том, какой процесс необходим для продолжения расследований дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства.
- Закревская считает, что передача дел по событиям во время Евромайдана от Генпрокуратуры нескольким ведомствам (СБУ, НАБУ и ГБР) осложнит следствие.
- Президент Зеленский сказал, что никто не позволит "сливать" дела Майдана .
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