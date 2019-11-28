Дедлайн для создания управления по расследованию дел Майдана - 1 января, - Закревская
Об этом она рассказала в эфире программы "Ваша Свобода" на Еспресо.TV .
"В парламенте еще не приняты решения, согласована соответствующая правка в комитете. Теперь нужно ее принять в парламенте. После этого, если закон о ГБР вообще будет принят в редакции, которая предлагается комитетом, то там к президенту перейдут полномочия по изменению структуры ГБР и соответственно нужно изменить структуру, создать там управление по делам Майдана, это не 25 и не 50, а минимум 70 человек, которые занимались исключительно делами, которые переходят к ГБР и собственно перевести туда людей и на остальные вакантные должности объявить и провести конкурс", - сказала Закревская.
Она сказала, что на все процедуры есть очень короткий промежуток времени.
"Дедлайн для создания этого управления, перевода туда следователей - это 1 января, потому что с этого момента начинает работать Офис генерального прокурора, а это значит, что следователей на данный момент не останется и переводить будет уже некого, и это на самом деле очень сжатые сроки, это не так просто, как все думают", - рассказала адвокат.
Она сказала, что это долгий процесс со многими составляющими.
"Это вопрос подписания соответствующего указа президентом, дальше это согласование Минфином и так далее. Это довольно длинные бюрократические процедуры, которые еще не начались, которые разблокирует исключительно принятие этого закона. На самом деле с принятием этого закона, указ об изменении структуры уже может быть начат.Тут нет преграды, но не раньше, потому что до этого момента, этот процесс начаться не может", - подытожила Закревская.
- Протестную голодовку адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже восьмые сутки.
- Председатель ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
- Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
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- Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
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