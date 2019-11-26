"Ничего не происходит, а сроки всплывают", - адвокат Закревская о делах Майдана

26 ноября, 2019, 20:19

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о происшествии Революции Достоинства

Об этом она сказала во время акции "Не слей дела Майдана", передает Еспресо.TV.

"Когда мы примерно определили временные рамки всего этого процесса, то если принимают закон 3 декабря, то неделю даем на подпись президенту и тогда к концу года, вроде бы есть надежда, что будет создано это управление, куда смогут перевестись следователи. То есть в любом случае у нас уже провал в расследовании будет продолжаться до середины января, как минимум. это если все будет хорошо, если там будет где-то какой-то срыв, то это переносится на январь", - заявила Закревская.

Она заявила, что будет голодать до того момента, когда поймет, что эти действия уже стали необратимыми (возможность прекращения расследования, - ред.).

"Для меня это пока - принятие закона, но если там будут какие-то варианты, то посмотрим", - заявила адвокат.

Закревская сказала, что сейчас по делам не проводятся никакие следственные действия, а сроки расследования истекают.

"Провал по делам серьезно критический, кроме того, что следственные действия не происходят все это время, там же есть необходимые следственные действия, которые надо проводить. Там есть производства, которые должны заканчиваться (досудебное расследование, передача в суд). Там истекают сроки. Когда мы говорим об остановке следствия, мы говорим о фактической остановке, юридически сроки все истекают. У нас ничего не происходит, а сроки истекают, и это значит, что потом нужно будет в каком-то авральном темпе наверстывать ", - сказала она.