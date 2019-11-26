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Espreso.tvОбществоЗакревская рассказала о реакции "слуг народа" на ее голодовку

Закревская рассказала о реакции "слуг народа" на ее голодовку

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская, которая голодает уже шестые сутки, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР

Об этом сообщает 24 канал.

По ее словам, шли консультации по поводу внеочередного заседания, чтобы рассмотреть поправку раньше.

"Пока из партии "Слуги народа" часть депутатов готова это сделать, часть - нет. И руководство, и спикер партий говорят, что не могут собрать достаточного количества людей для голосования", - пояснила Закревская.

Она отметила, что существует еще одна проблема - так называемый фейковый отдел в ГБР.

"Еще одна проблема, о которой мы узнали, что так называемый фейковый отдел в ГБР, который создал Труба, насчитывает 25 человек. Это критически мало, это ненормально для такого количества дел. Очевидно, что нужно создавать полноценное управление - а это 50-70 следователей ", - подчеркнула Закревская.

Она добавила, что в правительстве хотят увеличить штат в ГБР.

"Сегодня во время встречи премьера с пострадавшими, с ранеными и частью Кабмина якобы дали нам надежду, что планируют увеличить штатную численность ГБР, и благодаря этому создать полноценное управление, в которое смогут перейти следователи, которые уже осуществляли расследование и дальше будут добирать по конкурсу других ", - отметила адвокат.

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