Закревская рассказала о реакции "слуг народа" на ее голодовку

26 ноября, 2019, 22:40

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская, которая голодает уже шестые сутки, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР

Об этом сообщает 24 канал.

По ее словам, шли консультации по поводу внеочередного заседания, чтобы рассмотреть поправку раньше.

"Пока из партии "Слуги народа" часть депутатов готова это сделать, часть - нет. И руководство, и спикер партий говорят, что не могут собрать достаточного количества людей для голосования", - пояснила Закревская.

Она отметила, что существует еще одна проблема - так называемый фейковый отдел в ГБР.

"Еще одна проблема, о которой мы узнали, что так называемый фейковый отдел в ГБР, который создал Труба, насчитывает 25 человек. Это критически мало, это ненормально для такого количества дел. Очевидно, что нужно создавать полноценное управление - а это 50-70 следователей ", - подчеркнула Закревская.

Она добавила, что в правительстве хотят увеличить штат в ГБР.

"Сегодня во время встречи премьера с пострадавшими, с ранеными и частью Кабмина якобы дали нам надежду, что планируют увеличить штатную численность ГБР, и благодаря этому создать полноценное управление, в которое смогут перейти следователи, которые уже осуществляли расследование и дальше будут добирать по конкурсу других ", - отметила адвокат.