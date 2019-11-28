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Espreso.tvОбществоЗакревская считает, что передача дел Майдана нескольким ведомствам осложнит следствие

Закревская считает, что передача дел Майдана нескольким ведомствам осложнит следствие

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская считает, что передача дел по событиям во время Евромайдана от Генпрокуратуры нескольким ведомствам (СБУ, НАБУ и ГБР) осложнит следствие

Об этом она заявила в интервью Укринформа.

"Это (передача дел, - ред.) усложняет процесс. В принципе, есть связь между экономическими преступлениями, которые перейдут для расследования в НАБУ, и насильственными преступлениями. Но чтобы ее увидеть, нужна все-таки какая-то координация между расследованием НАБУ и теми, кто расследует насильственные преступления. Я, честно говоря, пока не совсем понимаю, что будет в СБУ", - сказала Закревская.

Она добавила, что это можно будет решить совместной группой прокуроров.

"Возможно, это как-то можно решить хотя бы общей группой прокуроров... Потому что в этом и была идея, что когда была узурпация власти Януковичем, создание схем Клименко, схем выкачивания денег, еще каких-то хищений - эти деньги каким-то образом потом использовались в том числе и для преследования Майдана, для раздачи дополнительного вознаграждения "Беркуту" или финансирования титушек", - заявила она.

  • Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже восьмые сутки.
  • Председатель ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
  • Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о событиях Революции Достоинства.
  • Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
  • Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
  • Евгения Закревская рассказала о том, какой процесс необходим для продолжения расследований дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства.
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