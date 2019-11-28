Закревская считает, что передача дел Майдана нескольким ведомствам осложнит следствие
Об этом она заявила в интервью Укринформа.
"Это (передача дел, - ред.) усложняет процесс. В принципе, есть связь между экономическими преступлениями, которые перейдут для расследования в НАБУ, и насильственными преступлениями. Но чтобы ее увидеть, нужна все-таки какая-то координация между расследованием НАБУ и теми, кто расследует насильственные преступления. Я, честно говоря, пока не совсем понимаю, что будет в СБУ", - сказала Закревская.
Она добавила, что это можно будет решить совместной группой прокуроров.
"Возможно, это как-то можно решить хотя бы общей группой прокуроров... Потому что в этом и была идея, что когда была узурпация власти Януковичем, создание схем Клименко, схем выкачивания денег, еще каких-то хищений - эти деньги каким-то образом потом использовались в том числе и для преследования Майдана, для раздачи дополнительного вознаграждения "Беркуту" или финансирования титушек", - заявила она.
- Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже восьмые сутки.
- Председатель ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
- Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.
- Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о событиях Революции Достоинства.
- Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.
- Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса.
- Евгения Закревская рассказала о том, какой процесс необходим для продолжения расследований дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства.
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