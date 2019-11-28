Закревская считает, что передача дел Майдана нескольким ведомствам осложнит следствие

28 ноября, 2019, 20:26

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская считает, что передача дел по событиям во время Евромайдана от Генпрокуратуры нескольким ведомствам (СБУ, НАБУ и ГБР) осложнит следствие

Об этом она заявила в интервью Укринформа.

"Это (передача дел, - ред.) усложняет процесс. В принципе, есть связь между экономическими преступлениями, которые перейдут для расследования в НАБУ, и насильственными преступлениями. Но чтобы ее увидеть, нужна все-таки какая-то координация между расследованием НАБУ и теми, кто расследует насильственные преступления. Я, честно говоря, пока не совсем понимаю, что будет в СБУ", - сказала Закревская.

Она добавила, что это можно будет решить совместной группой прокуроров.

"Возможно, это как-то можно решить хотя бы общей группой прокуроров... Потому что в этом и была идея, что когда была узурпация власти Януковичем, создание схем Клименко, схем выкачивания денег, еще каких-то хищений - эти деньги каким-то образом потом использовались в том числе и для преследования Майдана, для раздачи дополнительного вознаграждения "Беркуту" или финансирования титушек", - заявила она.