ГПУ еще не передала в ГБР материалы производств по делам Майдана, - Труба

26 ноября, 2019, 16:09

Глава ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Во-первых, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - написал Труба.

Он отметил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит меньше половины - около 50.

"Во-вторых, следователи ГБР готовы принимать материалы производств и продолжать расследование. Сегодня я назначил и.о. руководителя подразделения по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Следственная группа коммуницирует с представителями прокуратуры: все работает слаженно ", - отметил глава Госбюро.

Он добавил, что речь идет о сокращенном отборе, а не переводе следователей.

"В-третьих, мы всегда говорили не об автоматическом переводе следователей ГПУ, а о сокращенной процедуре конкурсного отбора. Я только за то, чтобы расследование завершили те люди, которые занимались им все годы, но в то же время убежден, что собеседование с ними должно произойти" , - добавил Труба.

Он также добавил, что не нужно винить Госбюро в пересмотре дел.

"Я бы хотел, чтобы после шести лет расследования материалы производств были направлены в суд, а не переданы в другие правоохранительные органы. Но этого не произошло. Поэтому не нужно обвинять ГБР в том, что материалы придется пересматривать заново", - подытожил Труба.