Закревская продолжит голодовку до принятия Радой поправки в закон о ГБР

27 ноября, 2019, 18:14

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская продолжит голодовку до тех пор, пока Верховная Рада не проголосует за поправку, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса

Об этом сообщает LB.ua.

"Да, хотя бы до принятия поправок. Я надеюсь, что увижу сдвиги по увеличению штата (следователей) или для создания управления начнутся какие-то действия... Рябошапка генпрокурор здесь ни при чем. По представлению Кабмина решается вопрос о создании управления, но увеличение штата - это директор ГБР", - отметила правозащитница.

Адвокат пояснила, что после представления правительства создание управления должен одобрить Зеленский.

"Все равно необходимо создать это управление, для этого не нужны правки в закон", - подчеркнула Закревская.

Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже седьмые сутки.

Председатель ГБР Роман Труба опроверг то, что расследование дел Майдана остановлено якобы из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в Госбюро расследований.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось.

Евгения Закревская рассказала, чем опасна остановка расследования дел о происшествии Революции Достоинства.

Закревская, отметила, что руководство партии "Слуга народа" не может собрать достаточного количества голосов, чтобы внести правки в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161631